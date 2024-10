Garoto sofre lesão nas mãos após explosão de granada; artefato teria sido esquecido pela PM

Garoto teria encontrado granada durante protesto, levou para casa e artefato explodiu, em Bauru, no interior de SP

Um adolescente de 13 anos sofreu ferimentos nas mãos após a explosão de uma granada, em Bauru, no interior de São Paulo. Ele achou o artefato durante um protesto realizado na cidade, na noite de sexta-feira (18), quando a Polícia Militar foi chamada para controlar os ânimos. O garoto levou o explosivo para casa e, enquanto tentava manuseá-lo, houve a explosão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a granada pertence à PM e que o caso é apurado.

ANÚNCIO

Conforme a pasta, o garoto encontrou o explosivo durante o protesto que era realizado na Avenida Castelo Branco. A polícia investiga se os policiais militares esqueceram o artefato em algum momento ou se o garoto pegou de alguma outra forma.

O menino, então, levou a granada para casa, no Jardim Ouro Verde, onde houve a explosão no domingo (20). Ele sofreu ferimentos nas mãos e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde recebeu cuidados médicos.

A Polícia Civil esteve na casa do menor e realizou uma perícia, quando foi constatado que a granada pertencia à PM. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Bauru como lesão corporal e explosão. A Polícia Militar também instaurou uma investigação sobre o caso.

O protesto em questão questionava a morte de dois jovens, que teriam ocorrido durante uma ação policial realizada na última quinta-feira (17), no Jardim Vitória. Durante a manifestação, moradores atearam fogo a pneus e objetos e fecharam ruas, sendo que a PM foi chamada para encerrar o ato (veja no vídeo abaixo).