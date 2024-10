Lula classifica acidente pela primeira vez após cair no banheiro: “Grave”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou pela primeira vez sobre seu acidente, resultado de uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no último sábado (19). Nesta segunda-feira (21), o líder político, que bateu a cabeça, classificou o acidente como “grave”.

A fala do presidente aconteceu durante uma ligação com o candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano (PT). O diálogo foi publicado nas redes sociais, com Lula dizendo que levará de três a quatro dias para a equipe médica saber das consequências da batida.

“Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?”, diz o presidente.

“Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida.”

Após a queda no sábado (19), o presidente foi encaminhado para o Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Atualmente no Palácio da Alvorada, Lula segue em recuperação e teve que cancelar alguns compromissos.

Também nesta segunda-feira (21), o presidente compartilhou registros de uma reunião no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro Alexandre Padilha, a fim de tratar sobre agenda política.

