Após traumatismo craniano, Lula passa por novos exames nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de um banquinho no banheiro do Palácio do Alvorada no sábado (19) e teve um ferimento na cabeça, na nuca (região occipital). Ele precisou levar três pontos. Na manhã desta segunda (21), ele deverá passar por novos exames para verificar se o ferimento corto-contuso, que provocou um pequeno traumatismo craniano, não causou sangramento intracraniano.

Lula precisou levar pontos no ferimento, mas foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada. Na manhã deste domingo (20), voltou ao hospital para exames adicionais e foi liberado novamente.

O presidente deverá repetir novos exames de neuroimagem para se certificar de que não há sangramento ou edema na região atrás do crânio (ociptal). Este é o protocolo padrão nesses casos. O boletim médico informou que Lula sofreu “ferimento corto-contuso em região ociptal”, responsável pela percepção visual, e levou pontos na região atrás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e segue sendo acompanhado em casa.

Dr. Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, disse que o presidente sofreu traumatismo craniano. “O traumatismo foi causado pela batida na parte de trás da cabeça. Depois dos pontos, fizemos tomografias e ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Isso ocorre porque, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal”, explicou Kalil.

O médico pessoal de Lula destacou que, apesar do impacto, o presidente não perdeu a consciência. “Ele não desmaiou, não escorregou, nem nada disso”, disse.

Kalil recomendou que, devido ao traumatismo craniano, o presidente evite viagens longas nas primeiras 24 horas após o acidente: “Os próximos dias serão de observação, mas ele já pode retomar suas atividades normais. Está tudo bem com o presidente”.

Lula embarcaria na tarde deste domingo da Base Aérea de Brasília para a Cúpula dos Brics. O evento na Rússia começa na próxima terça (22). Na programação, havia expectativa também de reuniões bilaterais com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping. Lula participará nesta semana por videoconferência.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital”, diz o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib. “Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, segue o boletim do Sírio-Libanês.

O acidente ocorreu no momento em que Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, finalizavam os preparativos para a viagem à Rússia.

O termo “ferimento corto-contuso” indica também que, além do traumatismo, o presidente sofreu uma contusão cerebral, ou seja, lesão na superfície do encéfalo em que acontece pequenos sangramentos.

São sangramentos benignos, mas, a partir do momento em que o paciente tem um traumatismo leve e um sangramento intracraniano pequeno, tem de se ficar atento para o risco de aumento desse sangramento.

As primeiras 72 horas são as mais críticas para o risco de edema no cérebro. A recomendação é repouso, hidratação e monitoramento.

A orientação de não viajar neste momento ocorre pelo risco de aumento de pressão no crânio e de sangramento, além da necessidade de monitorização clínica e radiologia pela equipe médica.