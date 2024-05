“Agressivo demais”: menor morta e enterrada em sítio namorava autor do crime há dois meses, diz família

Rafaela Ramos da Silva, 16, foi morta e enterrada em sítio pelo namorado, Adilson da Silva de Siqueira Junior, 25, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de SP

Os familiares da adolescente Rafaela Ramos da Silva, de 16 anos, que foi morta e enterrada no quintal de um sítio em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, estão inconformados com a perda. Eles dizem que a garota passou a namorar Adilson da Silva de Siqueira Junior, de 25, que foi preso pelo crime, há apenas dois meses e que ele era “agressivo demais”.

ANÚNCIO

“Há cerca de dois meses ela estava envolvida com este rapaz. Nunca fomos a favor. Fui diversas vezes até a casa dele para buscá-la, mas mal conseguia vê-la, ele não deixava. Ele não deixava ela ir embora, era agressivo demais”, revelou ao site G1 um dos parentes da menor, que não quis ser identificado.

Segundo o familiar, Rafaela se afastou de todos e parou até de frequentar a escola depois que começou a namorar Adilson. Os parentes chegaram a procurar a polícia e a registrar um boletim de ocorrência informando a subtração de menor.

“Fiz um boletim de ocorrência contra ele, procurei delegacias, mas acabou nisto. Ela não tinha celular, quem usava as redes sociais dela era ele. Isto de suposta traição é uma mentira. Ela parou de frequentar a escola por conta desse rapaz”, contou o parente.

O corpo de Rafaela foi encontrado na última quarta-feira (15), depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um feminicídio ocorrido em um sítio. O rapaz foi questionado pelos agentes e acabou confessando que cometeu o crime, pois achava que a garota o tinha traído.

Na delegacia, foi constatada a denúncia dos parentes de Rafaela contra Adilson por subtração de incapaz. Além disso, ele cumpria pena de sete anos, em regime aberto, pelo crime de roubo.

O rapaz foi autuado por homicídio, tráfico de drogas e ocultação de cadáver e segue à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

ANÚNCIO

Namorado confessou que matou e enterrou corpo de Rafaela Ramos da Silva, de 16 anos, em sítio de Caraguatatuba, no Litoral Norte de SP (Reprodução/Redes sociais)

Como o corpo foi achado?

Rafaela estava desaparecida há três dias e testemunhas disseram que a tinham visto pela última vez com Adilson. Os policiais foram até o sítio, localizado na estrada Abra de Dentro, no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, onde o rapaz trabalhava como caseiro. Chegando lá, foram informados que ele não estava, mas costumava frequentar um ponto de drogas na região.

Os PMs seguiram até o local, onde encontraram Adilson em atitude suspeita. Quando ele foi abordado, portava duas porções de maconha e apresentou muito nervosismo. Os militares o questionaram sobre o paradeiro da namorada e ele acabou confessando o crime.

Os agentes voltaram ao sítio, onde encontraram o corpo de Rafaela enterrado no quintal. O namorado contou que enforcou e asfixiou a namorada com um travesseiro na última segunda-feira (13), pois acreditava que estava sendo traído por ela.

O corpo da adolescente foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames necroscópicos e toxicológicos, que devem atestar as causas da morte.