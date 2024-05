Saiba quem era a turista francesa que morreu ao praticar kitesurf na Lagoa do Cauípe, no Ceará

Francesa Marybel Le Pape, de 30 anos, morreu enquanto praticava kitesurf na Lagoa do Cauípe, no Ceará

A turista francesa Marybel Le Pape, de 30 anos, sofreu um acidente e morreu enquanto praticava kitesurf na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, no Ceará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que ela tenha se ferido enquanto manuseava os equipamentos para a prática esportiva. Ela foi encontrada com lesões graves na cabeça e em uma das pernas e não resistiu.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (16). Os bombeiros foram acionados informando sobre o acidente e, quando chegaram ao local, encontraram a turista já desacordada. Ela tinha uma fratura exposta na perna e, enquanto era avaliada pela equipe, teve a morte confirmada.

Testemunhas contaram que ventava muito forte, quando a vítima perdeu o controle do equipamento de kitesurf. A Lagoa do Cauípe, que fica a cerca de 49 quilômetros de Fortaleza, é um dos principais destinos para praticantes do esporte.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Militar e uma equipe forense também estiveram no local da ocorrência. Ainda não há detalhes se a turista praticava o kitesurf por conta própria ou se tinha auxílio de algum instrutor.

A vítima era era natural de Val-d’Oise, um departamento da França, que tem como capital a cidade de Cergy. Ela trabalhava em uma empresa aérea e passava férias no Ceará. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necropsiais.