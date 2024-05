Enchente no RS: não bastassem jacarés, piranhas são avistadas nas águas da inundação

Desde que as águas começaram a invadir as cidades do Rio Grande do Sul, até imagens de jacarés foram divulgadas nas redes sociais nadando na enchente das cidades, mas agora os socorristas que trabalham nas áreas invadidas pelo lago Guaíba foram vistas piranhas nadando em bairros de Porto Alegre.

ANÚNCIO

De acordo com os especialistas, a presença das palometas (Serrasalmus maculatus), conhecida como piranha carnívora no Guaíba se deu pela transposição das águas dos rios Uruguai e Jacuí no lago do Guaíba. O peixe já havia sido detectado anteriormente no lago, mas agora invadiram as ruas alagadas da cidade.

Não basta tudo que já aconteceu.. agora tem relatos de palometa. Nas águas em Porto Alegre/ RS. Para quem não sabe, palometa são como piranhas.



A presença desses peixes nas águas que inundam as ruas da cidade é resultado da expansão das bacias hidrográficas nos últimos anos.… pic.twitter.com/dNFCmRkX7L — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) May 16, 2024

Um morador de Porto Alegre, de acordo com notícia divulgada pelo jornal Zero Hora, avistou uma piranha-amarela na rua coronel Bordini, a cerca de cinco quilômetros de distância do Rio Jacuí. O peixe estava morto, boiando ao lado do bueiro. “Não sei se foi por ali que acabou chegando”, disse Victor Warth, analista de tecnologia da informação.

Recomendado:

A piranha não é uma espécie natural do Rio Grande do Sul, mas têm sido avistadas por pescadores nos rios da região há pelo menos três anos, provocando danos ao ecossistema local, já que elas comem outros peixes que não fazem parte de sua cadeia alimentar e se multiplicam rapidamente.

📍Ponte de Pedra



Sim, temos piranhas mortas na região central de Porto Alegre, distante cerca de 1 km do Guaíba @correio_dopovo pic.twitter.com/QjQrBIrT4C — Jonathas Costa (@jonathasac) May 14, 2024

É uma espécie resistente, predadora e altamente agressiva que pode chegar a 25 centímetros de comprimento encontrada normalmente na bacia do rio Guaporé, que banha os estados do Mato Grosso e Amazonas.