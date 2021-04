Na última quinta-feira (1) foi ao ar nos Estados Unidos a exibição 17×10 de Grey’s Anatomy e para quem não conseguiu conferir spoilers sobre este episódio, a trama era bastante aguardada pelos fãs por um simples motivo: a volta de Lexie Grey (Chyler Leigh) em uma aparição na “praia”.

Atenção! Como já alertado em outras oportunidades, reforçamos que este texto conterá spoilers sobre a 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Portanto, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Lexie voltou e fãs amaram

Mesmo com todos os pontos que discutiremos adiante, é impossível não falarmos sobre o impacto da volta da Pequena Grey à trama médica. Após aparição de outros personagens como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight), Lexie era uma das mais cotadas para dar as caras em Grey’s Anatomy.

E junto com Lexie, a produção da ABC trouxe outra importante figura de volta ao episódio 17×10. Se você não conferiu este momento, estamos falando de Mark Sloan (Eric Dane).

Caso não tenha assistido ao reencontro emocionante dos três, assista abaixo. (Continua depois do vídeo).

Mas afinal, Chyler não estava no set de gravação?

Embora não haja nenhuma informação confirmando ou dizendo o contrário, levantou-se uma espécie de “polêmica” e discussão em relação à volta de Chyler ao universo da ABC. De forma direta, há comentários que dizem que a atriz não participou da cena com Meredith (Ellen Pompeo) e Mark e que os registros aconteceram com chroma key, o conhecido fundo verde.

Mesmo a produção da série não tendo se manifestado, algumas teorias podem reforçar a ideia de que isso de fato aconteceu. O portal CarterMatt compartilhou algumas delas, confira abaixo:

Chyler faz parte do elenco fixo de Supergirl , série que é gravada na cidade de Vancouver, Canadá, enquanto Grey’s Anatomy é filmada nos Estados Unidos, o que dificultaria para que a atriz estivesse em dois lugares ao mesmo momento;

, série que é gravada na cidade de Vancouver, Canadá, enquanto é filmada nos Estados Unidos, o que dificultaria para que a atriz estivesse em dois lugares ao mesmo momento; Das cenas que foram transmitidas no último episódio, somente uma delas que há maior proximidade de Grey com a irmã, o que poderia facilitar o manuseio das imagens, já que as cenas teriam sido gravadas em ambientes diferentes;

Por fim, outro motivo, que não foi levantado pelo CarterMatt, mas que deve ser levado em consideração, é que após a exibição ter sido lançada nos EUA, Eric fez uma publicação em seu Instagram, junto de Ellen, enquanto não houve nenhuma manifestação de Leigh em suas redes sociais. Veja abaixo a publicação:

Mesmo com todas as hipóteses e da “polêmica” que rodeia a participação Chyler, é válido reforçar que este foi um momento bastante especial para os fãs que não viam o elenco junto há diversas temporadas, uma vez os personagens deixaram a trama mortos.

Grey’s Anatomy segue com elenco original curtíssimo

Falando ainda um pouco sobre o elenco da série, a participação de figuras antigas se torna ainda mais importante em um momento no qual Grey’s Anatomy segue apenas com três atores do elenco original, sendo eles: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber).

E por falar em atores antigos…

Se você não sabia desta informação, desde a transmissão do episódio 17×7, a ABC confirmou através de sua conta oficial da série no Twitter que uma importante personagem estará de volta ao mundo dos vivos na série médica: a doutora April Kepner (Sarah Drew).

