Meredith (Ellen Pompeo) finalmente pode acordar, pelo menos é o que indica a promo do episódio 17×11 de Grey’s Anatomy que foi divulgada recentemente na internet.

Importante! Como sempre sinalizado, antes de compartilharmos qualquer detalhe importante, reforçamos que este texto conterá spoilers. Portanto, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, combinado?

Para você que ainda não viu, confira abaixo o vídeo promocional compartilhado no YouTube (Não esqueça de ativar as legendas, com a opção de tradução).

Se você não conferiu os spoilers da última exibição, a 17×10, Grey teve uma considerável melhora em seu estado de saúde, e por isso, os médicos resolveram desentubá-la para trazê-la de volta ao “mundo dos vivos”.

Ao analisar a promo, aparentemente a médica despertará, mas esta iniciativa está carregada de dúvidas sobre o futuro da série. Confira a seguir duas delas:

1 – Meredith finalmente ficará acordada?

Pode ser que sim ou não. Para quem não lembra, a médica em determinado ponto da 17ª temporada havia apresentado uma melhora, porém após ajudar uma paciente, acabou complicando o seu estado de saúde, algo que seguiu até pouco tempo.

Ter a doutora Grey de volta, não significa necessariamente que será algo definitivo, isso porque se tratando de Grey’s Anatomy tudo pode mudar a qualquer momento, não é mesmo?

Leia também:

2 – É o fim dos personagens antigos (os mortos)?

Caso de fato Meredith não tenha nenhuma piora em seu estado de saúde, isso pode indicar que sim, a partir da exibição programada para esta quinta-feira (8) não teremos mais a presença de personagens que deixaram a trama médica mortos.

Vale lembrar que desde que foi lançada em 12 de novembro de 202,0 a série já trouxe importantes figuras como: Lexie Grey (Chyler Leigh) e Mark Sloan (Eric Dane), as mais recentes, além de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight).

E por falar em personagens antigos…

Desde a morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti) no episódio 17×07, a ABC anunciou um retorno importante, porém desta vez no mundo dos vivos. Caso ainda não saiba desta informação, estamos falando de April Kepner (Sarah Drew).

Queremos te tranquilizar, pois a aparição da médica ainda não aconteceu. Portanto, continue acompanhando nossa página, pois traremos atualizações diárias e spoilers sobre a série.

Giacomo Gianniotti deixa sua marca final em Grey’s Anatomy

Embora a homenagem do episódio 17×08 para o personagem de Giacomo Gianniotti tenha sido bastante representativa e marcado o encerramento do ciclo do personagem Andrew na série, a participação do ator, ao que tudo indica, será finalizada de fato hoje. Isso acontece, porque há algumas semanas, o artista, ex-Grey’s Anatomy, anunciou em sua conta do Instagram que iria dirigir a exibição 17×11.

Grey’s Anatomy no Brasil só no mês que vem!

Por fim, se você está curioso para saber o que acontece de fato com DeLuca, será necessário aguardar o próximo mês, pois a Sony, que transmite a 17ª temporada no Brasil, anunciou um hiato, que tem retorno em 4 de maio de 2021.

Que tal conferir mais uma notícia de Grey’s Anatomy?