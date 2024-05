Mecânico revela motivo de matar pai da ex, mas alega que não se lembra de assassinar a jovem

Vídeo mostra momento em que mecânico matou a ex-namorada a tiros, em Miracatu, no interior de SP; ele também assassinou o pai da vítima

O mecânico João Carlos de Oliveira Antunes, de 29 anos, confessou à polícia que matou o funcionário público Francisco Xavier Marques de Queiroz, de 60, em Miracatu, no interior de São Paulo. Segundo ele, o motivo foi o fato do homem não aceitar o relacionamento dele com a filha, Yasmin Santos de Queiroz, de 25. Um vídeo mostrou o momento em que o rapaz também atirou e matou a jovem (veja abaixo). Ele chegou a pedir desculpas à garota, mas alega que não se lembra de tê-la matado.

ANÚNCIO

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Eiras Alves, o mecânico confessou que invadiu a casa da família e matou o pai da ex-namorada. Porém, como estava sob efeito de álcool e drogas, ele não se lembra de ter conversado e atirado na jovem.

Questionado sobre uma medida protetiva que Yasmin tinha contra ele, o rapaz disse que a mesma já não tinha mais efeito, pois eles tinham reatado o relacionamento depois da decretação. A Polícia Civil ainda apura os fatos, principalmente pelo fato da mãe da jovem, que presenciou o crime, ter dito que ela não namorava mais o rapaz.

Recomendado:

O rapaz foi indiciado por feminicídio, homicídio qualificado e pelo descumprimento da medida protetiva. A arma usada por João Carlos no crime ainda não foi encontrada. Ele foi levado a um presídio e a polícia já solicitou a prisão preventiva à Justiça.

A defesa do mecânico não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Yasmin Santos de Queiroz, 25, e o pai dela, Francisco Queiroz, 60, foram baleados dentro de casa e morreram, em Miracatu, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite do último sábado (11), na Rua Joaquim Pedroso, no Centro da cidade. Conforme a polícia, o mecânico foi armado até a casa da família e arrombou a porta da cozinha. O pai da jovem ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo, quando foi baleado por três tiros e não resistiu.

Na sequência, o ex-namorado foi até um quarto, onde Yasmin tentava se esconder, e a arrastou até o quintal. Lá, antes de atirar, ele pediu desculpas e disse para a jovem, que gritava implorando para que o homem parasse: “Já matei o seu pai, agora é você, tá”. Ele a assassinou em seguida e fugiu em um Volkswagen Gol.

O mecânico passou a ser procurado e foi preso em um sítio na madrugada de segunda-feira (13). Ele não resistiu.