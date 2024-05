Pai e filha são mortos a tiros dentro de casa pelo ex-namorado da jovem, no interior de São Paulo

A Polícia Civil investiga as mortes de Yasmin Santos de Queiroz, de 25 anos, e do pai dela, o funcionário público Francisco Xavier Marques de Queiroz, de 60, em Miracatu, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. A mãe da jovem presenciou o momento em que o ex-namorado da jovem invadiu a casa da família e atirou contra as vítimas, que não resistiram. A mulher tinha uma medida protetiva contra o rapaz.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na noite de sábado (11), na Rua Joaquim Pedroso, no Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou que o autor do crime, que é um mecânico de 29 anos, arrombou a porta da cozinha e invadiu a casa. Francisco ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo, quando foi baleado por três tiros.

Na sequência, o ex-namorado foi até um quarto, onde Yasmin tentava se esconder, e a arrastou até o quintal. Lá, também efetuou três tiros contra a vítima e depois fugiu em um Volkswagen Gol.

Recomendado:

A Polícia Militar foi acionada e chamou o socorro, mas pai e filha não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Buscas passaram a ser feitas pelo suspeito, que segue foragido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio e homicídio. Além disso, o autor será autuado pelo descumprimento da medida protetiva assim que for preso.

A casa da família foi isolada para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a motivação dos assassinatos.