Fatecs e Univesp: alunos aprovados no Provão Paulista têm até quarta-feira para efetuar matrícula

Estudantes que foram aprovados no Provão Paulista em cursos nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) deverão fazer suas matrículas até esta quarta-feira (15), caso contrário perderão o direito à vaga.

A consulta dos convocados no processo seletivo pode ser feito no site oficial provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Estão sendo convocados os estudantes que optaram anteriormente pelos cursos oferecidos nas Fatecs e Univeso e aqueles que foram classificados, mas não entraram em outras universidades do Provão, como USP, Unicamp e Unesp.

A terceira chamada dos aprovados no Provão Paulista nos cursos da Fatec e Univesp deve ser divulgada até o próximo dia 20 (segunda-feira) e haverá ainda uma quarta lista das Fatecs, que deve ser divulgada até o dia 27 de maio.

UNICAMP X ISENÇÃO DE TAXA

Quem for prestar o vestibular para 2025 da Unicamp já tem a possibilidade de pedir a isenção da taxa de inscrição. As solicitações devem ser feitas até 7 de junho pela internet, na página da Comvest, onde é possível conferir o editar com todas as regras para a concessão do benefício. Os escolhidos serão comunicados diretamente por e-mail.

De acordo com o calendário do vestibular da Unicamp 2025, as inscrições devem ser feitas de 1º a 31 de agosto pela internet. Quem se inscreveu na modalidade Enem-Unicamp fará inscrição em novembro.

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 20 de outubro e a segunda fase nos dias 1 e 2 de dezembro. Provas de habilidades específicas também serão realizadas em dezembro.