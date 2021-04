Se você é um fã bastante conectado ao universo de Grey’s Anatomy, sabe que ao longo de suas temporadas, a trama médica deu adeus a diversos personagens, sendo eles de maior ou menor representatividade. Mas e se te questionássemos sobre um ator que deixou a série e “sumiu”, inclusive das redes sociais, você seria capaz de apontar alguém?

Importante! Este texto conterá spoilers de exibições anteriores, portanto só siga a leitura se já as assistiu ou se gosta de ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Para quem está por fora ou prefere não arriscar, estamos falando de Justin Chambers (Alex Karev), que deixou o elenco da produção da ABC ao longo da 16ª temporada.

Por que Chambers decidiu sair da série?

Embora houvesse muitas especulações sobre a saída do artista que era um dos únicos que ainda restavam do elenco original, ao que se sabe, Chambers comunicou sua demissão alegando problemas de saúde e pessoais.

Karev não morreu, fique tranquilo!

Caso não tenha assistido ainda esta temporada, mesmo alguns dos fanáticos não tendo concordado com o desfecho do personagem, Karev não foi morto. Sobre estas decisão, Krista Vernoff, que é showrunner de Grey’s Anatomy, afirmou que isso não aconteceu, pois as portas seguem abertas para caso Justin queira e se sinta preparado para retornar.

Queremos também aproveitar a oportunidade para te convidar a assistir e/ou relembrar a última cena na qual Alex foi citado em Grey’s Anatomy, em especial a parte que afeta Jo Wilson (Camilla Luddington).

Justin nunca mais foi visto

É isso mesmo! Embora o ator não fosse a figura mais ativa nas redes sociais, Chambers “sumiu” e nunca mais foram vistas publicações em seus canais, em especial no Instagram e Twitter. Confira abaixo quais foram as suas últimas postagens nas respectivas plataformas:

for King & Country – It's Not Over Yet (Lyric Video) https://t.co/tyvboJbGUJ via @YouTube — Justin Chambers (@7JustinChambers) December 6, 2018

E se você reparou bem, a bio do Twitter de Justin ainda permanece a mesma, com referência ao show médico: “Ator e amante de todas as coisas boas! Eu interpreto um médico na TV. Alex Karev em Grey’s Anatomy da ABC”.

Mas afinal, o ator pode voltar para Grey’s Anatomy?

Esta é uma pergunta que depende de vários fatores, sendo eles:

Caso Chambers de fato queira voltar e esteja preparado;

E o mais importante: saber se a série ganhará continuação, uma vez que a atual season segue com um ambiente instável em seus bastidores, isso porque a protagonista Ellen Pompeo (Meredith) ainda não chegou a um acordo com a ABC sobre a novação de seu contrato.

Como faço para assistir a 17ª temporada da série?

Para continuar assistindo a atual season no Brasil, será necessário aguardar a Sony retornar de seu hiato. Algo que acontecerá em 4 de maio de 2021.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

Vale recordar que para conferi-la é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação.

