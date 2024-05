Presos suspeitos fazerem sexo com menores para transmitir HIV; prints mostram conversas sobre abusos

Uma operação da Polícia Civil prendeu dois homens, de 21 e 31 anos, suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, em Manaus, no Amazonas. De acordo com as investigações, eles faziam as relações sexuais desprotegidas com o objetivo de transmitir o vírus HIV. Prints de aplicativos de mensagens mostram que eles conversavam sobre os crimes.

Veja os prints abaixo (Atenção, mensagens de forte teor):

Suspeitos de pedofilia presos trocavam conversas sobre abusos de crianças e adolescentes, em Manaus, no Amazonas (Reprodução)

As prisões ocorreram na última sexta-feira (10), durante a “Operação Carimbadores”. Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), as investigações começaram há dois anos, depois que uma assistência técnica de celulares estranharam ao verem conversas entre os suspeitos.

“O denunciante teve acesso a diálogos entre dois homens que discutiam sobre os supostos estupros e também sobre serem pessoas vivendo com o HIV. Dessa forma, eles intencionalmente cometiam esses abusos com o objetivo de transmitir o vírus”, explicou a delegada.

Segundo ela, na ocasião, a investigação foi arquivada por falta de provas. Porém, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal recebeu denúncias contra os mesmos suspeitos e o caso foi retomado. Em prints de conversas, a investigação descobriu que ambos trocavam conteúdos pornográficos de menores e faziam as relações sexuais com as vítimas sem proteção, com o intuito de transmitir o vírus HIV.

“Com o decorrer dessa investigação, poderemos identificar vítimas, uma vez que no teor dessas conversas, eles falavam a sua preferência por crianças, quanto mais nova, melhores, inclusive abordagens que poderiam ser feitos em locais públicos ou privados, inclusive em banheiros de shoppings”, ressaltou a delegada.

Ao serem presos, eles admitiram que abusavam das crianças e adolescentes, mas não confirmaram se são portadores do vírus HIV. Os dois mantinham um relacionamento homoafetivo.

“Intensificamos as investigações e, após alguns pedidos de quebras telemáticas, conseguimos identificar os interlocutores das conversas e representamos à Justiça pelas prisões temporárias deles, bem como pelo mandado de busca e apreensão”, ressaltou Joyce.

Ambos os homens responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual na modalidade de pornografia infantil. Os nomes deles não foram revelados, assim, não foi possível localizar as defesas até a publicação desta reportagem.