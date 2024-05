Resultado da Lotofácil 3103: veja os números sorteados nesta terça-feira

Com prêmio acumulado, a Lotofácil retorna nesta terça-feira e pode paga a quem acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta terça-feira são:

02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25

ONTEM NÃO DEU PRA NINGUÉM

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta terça-feira, mas cento e setenta apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.875,61; na faixa dos treze acertos, 7.598 apostas levaram para casa R$ 30 cada.

