Sandra Oh (Cristina Yang) não retornará para Grey’s Anatomy, pelo menos é o que se sabe até o momento, isso porque a atriz que dava vida à cardiologista já afirmou em diversas entrevistas que amou seu personagem, porém o ciclo já foi encerrado. Neste momento, a artista se dedica à produção Killing Eve.

Importante! Este texto conterá spoilers de episódios que não tiveram transmissão no Brasil. Portanto, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, combinado?

Se você está totalmente por fora do que tem acontecido na season 17 da produção da ABC, nesta etapa, Meredith (Ellen Pompeo) foi infectada pelo coronavírus e isso fez com que ela ficasse em coma e tivesse experiências na “praia”.

E o que é essa “praia”?

A “praia”, como ficou conhecida entre os fanáticos, é o ambiente no qual a doutora Grey teve experiências de quase-morte e reencontrou personagens antigos que foram bastante representativos para trama, em especial os que morreram. Estão na lista das figuras que já apareceram:

Derek Shepherd (Patrick Dempsey);

George O’Malley (T.R. Knight);

Lexie Grey (Chyler Leigh);

Mark Sloan (Eric Dane).

Outros personagens também apareceram, porém em contextos específicos, sendo eles:

Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca): Após ALERTA DE SPOILER! a morte do personagem na exibição 17×07, durante sua despedida;

Após a morte do personagem na exibição 17×07, durante sua despedida; Miranda Bailey (Chandra Wilson) e Richard Webber (James Pickens Jr.): No encontro com George e na conversa em que Bailey revela para Meredith que a mãe tinha Alzheimer.

Perfeito este cenário com personagens antigos, não é mesmo? A não ser por um ponto que afeta bastante a série: a permanência de Grey viva.

Ao longo da 17ª temporada a médica já teve duas recuperações, acordando, porém para quem viu os spoilers do último episódio, sabe que infelizmente Meredith teve uma recaída.

Cristina Yang poderia ajudar a sua ‘Pessoa’ acordar

Reprodução – ABC

Ao que sabemos, dificilmente Sandra Oh faria uma participação novamente em Grey’s Anatomy, então de acordo com o portal Vader e fãs da série que se manifestaram no Reddit, a voz da personagem poderia ser utilizada no cenário da praia. Em uma situação hipotética funcionaria assim:

Uma voz, a de Cristina Yang neste caso, guiaria Grey para uma espécie de luz/portal para o mundo dos vivos e assim acordar do coma, porém de maneira definitiva. De toda forma, mesmo esta teoria sendo considerada, há quem deseje de fato que Sandra faça uma participação real.

Já que Sandra não volta…

April Kepner (Sarah Drew) está mais do que confirmadíssima. Na verdade, a informação foi anunciada pela ABC no perfil oficial da série no Twitter, um dia após a exibição 17×07, que deu adeus a DeLuca.

Vale lembrar que a personagem ainda não apareceu e nem se sabe em qual contexto ela será inserida. Contudo, há grandes apostas para o novo episódio que será exibido nesta quinta-feira (15).

Para quem acompanha a 17ª temporada pela Sony, sabe que o show médico está atualmente em hiato e só retornará em 4 de maio de 2021. Assim sendo, para acompanhar a aparição completa de Lexie e Mark, além, é claro, da despedida de DeLuca, será necessário aguardar a retomada das transmissões, que continuarão a partir do 7º episódio.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h

PS: Ainda não há nenhuma manifestação por parte das plataformas de streaming sobre quando a season 17 ganhará os catálogos. Mas fique tranquilo, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

