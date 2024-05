Mortes da cantora Ana Paula Vieira e namorado em acidente geram comoção entre fãs: “Sem acreditar”

Fãs e seguidores da cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, que morreu em um acidente de carro na BR-364, nas proximidades de Pimenta Bueno, em Rondônia, estão em choque. Eles inundaram as redes sociais com mensagens, nas quais dizem que ainda não acreditam na perda precoce da artista. O namorado dela, o vereador Marcelo Stocco (PSD), de 32, também faleceu por causa da batida.

Ana Paula, que também era farmacêutica e influenciadora digital, era seguida por 44 mil pessoas em seu perfil no Instagram. Ela costumava postar imagens dos shows que fazia, além de fotos para divulgação de produtos e dicas de beleza. As postagens foram inundadas por mensagens de luto dos fãs.

“Sem acreditar que você se foi de forma trágica, meu Deus”, escreveu uma seguidora. “Estou no chão. Descanse em paz minha cantora! Obrigado por tudo que fez pela música no nosso estado de Rondônia”, disse mais um.

“Não estou acreditando que alguém tão cheia de talento se foi”, escreveu outra. “Descanse em paz vc e o Marcelo”, destacou outra fã.

O acidente aconteceu na noite de domingo (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ana Paula estava na direção do carro, quando perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu a carreta baú de frente.

O veículo de passeio ficou completamente destruído, deixando a cantora e o namorado presos às ferragens, sendo que ambos morreram ainda no local. O condutor da carreta escapou ileso.

Ainda segundo a PRF, os agentes encontraram garrafas de bebidas alcoólicas no carro de Ana Paula. Apesar disso, ainda não é possível afirmar se a cantora tinha bebido. O corpo dela passou por exame toxicológico, que deve confirmar se houve a ingestão de álcool.

A investigação ainda apura se Ana Paula dirigia em alta velocidade. Testemunhas disseram que viram o carro dela transitando acima do limite permitido momentos antes da colisão. A PRF destacou que outra hipótese considerada é a de que Ana Paula possa ter dormido ao volante.

Carro da cantora Ana Paula Vieira ficou completamente destruído após colisão frontal contra carreta baú, na BR-364, em Rondônia (Reprodução/Redes sociais)

Shows horas antes

No sábado (11) pela manhã, Ana Paula fez um show em um bar na cidade de Cacoal, que fica a mais ou menos 40 quilômetros do local do acidente . Em publicação nas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte da artista. “Neste momento de dor e despedida, nós enviamos nossas condolências, nosso carinho, todo nosso apoio e nosso muito obrigado para esta artista fantástica”, publicou.

Ainda na noite de sábado, a artista fez seu último show em outro bar da mesma cidade. O estabelecimento também fez uma postagem lamentando o acidente.

“Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!”, diz o texto.

Quem eram as vítimas?

Ana Paula era apontada como uma das revelações da música em Rondônia. Ela morava em Ji-Paraná, mas costumava se apresentar em casas de shows e bares do estado.

A artista formava a dupla “Marcio e Ana Paula”. Porém, eles anunciaram que encerrariam a trajetória juntos em breve e, em março passado, ela contou em sua rede social que estava em meio à preparação do projeto musical Ana Vieira, sem detalhar os planos futuros.

Já o namorado dela era vereador na cidade de Pimenta Bueno e integrante de uma família tradicional. A administração municipal divulgou nota lamentando a perda de Marcelo Stocco e da artista.

“A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, ressaltou.

“Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações”, ressaltou a prefeitura.