Na próxima quinta-feira (22) vai ao ar nos Estados Unidos mais um episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e junto com as surpresas que esse episódio deve trazer, é importante que os fanáticos estejam também preparados para alguns fatos que podem não acontecer.

Fique atento! Este texto contará com detalhes de exibições que ainda não foram lançadas no Brasil. Assim sendo, só siga lendo se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, combinado?

Ela não vem (pelo menos por enquanto)!

Se você está ansioso pelo retorno de Sarah Drew (April Kepner), é importante que esteja preparado, pois ela não retornará no próximo episódio, o 17×13, como muitos esperavam.

Caso ainda não saiba, recentemente, a atriz fez uma publicação em sua conta do Instagram revelando de fato quando é que retornará para a série. “Temos um encontro! Estou voltando para @GreysABC, quinta-feira, 6 de maio”. [Continua depois da publicação].

Por que esta pode ser uma notícia ruim?

A volta de Kepner é sem dúvidas um momento muito importante para os fãs, porém não deve se prolongar, isso porque a série terá somente 16 episódios nessa nova temporada, ou seja, a personagem fará sua aparição apenas na penúltima exibição.

Vale esclarecer também que a ABC não revelou até o momento se a participação de April será fixa, por período indeterminado, ou se semelhante aos personagens da “praia”, a atriz só ganhará alguns takes específicos.

A série vai continuar ou não?

Esta é uma pergunta que os fanáticos pela produção médica fazem diariamente, principalmente agora que a temporada se aproxima de sua reta final. De toda forma, mesmo cientes desta informação, não há nenhuma atualização sobre este tema. O que se sabe até agora é que as negociações têm avançado, porém sem nenhum acordo fechado entre Ellen Pompeo (Meredith Grey) e a ABC.

E por falar em Meredith (se prepare)…

A promo do próximo episódio tem deixado algumas pessoas com dúvidas. Te contaremos à diante, porém antes queremos te convidar a assisti-la, caso ainda não tenha feito.

Se você reparou bem, no vídeo, Meredith aparece abraçada com Derek (Patrick Dempsey) e no começo da season o ex-par amoroso da médica revelou que isso só poderia acontecer caso Grey estivesse de fato morrendo. A dúvida que resta é: a doutora pode mesmo morrer ou esse seria o rompimento do cenário da praia?

Bom, para responder ao questionamento feito anteriormente e outras dúvidas, somente aguardando o lançamento do próximo episódio.

E se você está por fora também deste detalhe, a Sony já confirmou que a season 17 será tomada em 4 de maio de 2021, com o 7º episódio. Para acompanhar desde a primeira exibição, é necessário aguardar o lançamento em plataformas de streaming algo que ainda não foi confirmado e não há previsão.

