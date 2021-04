Se há uma coisa que os fãs de Grey’s Anatomy têm grande talento, além de sofrer com as tramas (só os verdadeiros fanáticos vão assumir), esta é discutir teorias e observar detalhes que quase ninguém notou. Recentemente, após a última exibição que foi ao ar na quinta-feira (8) a ABC divulgou a promo do episódio 17×12 e ela pode na verdade trazer detalhes reveladores, segundo algumas pessoas.

Importante! Como já orientado em outras oportunidades, este texto contará com spoilers. Assim sendo, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das atualizações da série de maneira antecipada, ok?

Antes de trazermos qualquer informação, gostaríamos de te convidar a assistir ao vídeo promocional da exibição 17×12. Se atente a todos os detalhes e não esqueça de ativar as legendas com tradução, combinado?

Tudo certo até aqui? Então vamos à nossa discussão

Para entender o ponto que iremos discutir, é necessário antes voltar um pouco no tempo.

Se você ainda não conferiu todos os detalhes da nova temporada, após o episódio 17×07, que teve a trágica morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti), a ABC compartilhou uma novidade no perfil oficial da série no Twitter: a volta de Sarah Drew (April Kepner) ao elenco. Porém, desde que foi anunciada os fãs não param de perguntar quando a médica deve retornar.

April pode voltar no próximo episódio de Grey’s Anatomy

É isso mesmo! Embora sejam somente especulações, os fãs notaram um detalhe importante entre o vídeo promocional e uma aparição que Jesse Williams (Jackson Avery) fez com a atriz nas redes há algum tempo. Através de uma espécie de “investigação” os fanáticos perceberam que Jesse está usando a mesma roupa do dia no qual encontrou a atriz. Assista abaixo.

MEU DEUS EU VOU M0RR3RRRR EU TÔ PASSANDO MAAAALL É A SARAH DREW MINHA GENTEEEE ISSO NÃO É UM TREINAMENTO SARAH DREW DE VOLTA EM GREY'S ANATOMY pic.twitter.com/4QyRSy6wri — grey's anatomy | spoilers (@greystragedia) March 16, 2021

Leia também estes conteúdos:

Mesmo não havendo nenhum indício de que a médica retorne no próximo episódio, a verdade é que esta é uma hipótese que não pode ser descartada. Além disso, cabe ressaltar que nesta temporada, segundo já confirmado pela showrunner, Krista Vernoff, Grey’s Anatomy só terá 16 episódios, ou seja, caso demore mais, não haverá tanto espaço para a personagem nesta season.

Sarah Drew voltou para ficar?

Embora este seja o desejo de diversos dos fanáticos, a ABC não deu nenhum sinal de que isso pode acontecer. Inclusive, não se sabe o contexto no qual a personagem de Sarah Drew será inserida.

Portanto, caso seja semelhante às figuras antigas que apareceram na “praia”, isso pode indicar que a participação de fato será somente por alguns ou um único episódio.

Grey’s Anatomy só volta no mês que vem no Brasil

Para começar, uma dúvida que diversos fãs têm é sobre a estreia da 17ª temporada em plataformas de streaming como Amazon Prime Video e Netflix, e em relação a este questionamento, até o momento não há nenhuma previsão.

Já sobre a Sony, que é responsável pelas transmissões em território nacional, antes das plataformas, está atualmente em um hiato e tem retorno confirmado em 4 de maio de 2021, continuando a partir do 7º episódio.

Mas afinal, você acha que a April aparecerá no próximo episódio?

PS: Enquanto a 17ª temporada não é retomada no Brasil, acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

Que tal conferir mais um conteúdo de Grey’s Anatomy?