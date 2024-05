Apostou na Mega-Sena? Veja os números sorteados nesta terça-feira

A Mega-Sena promete pagar nesta terça-feira (14) ao apostador que acertar as seis dezenas sorteados um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

11, 21, 24, 26, 42, 54

FUNDÃO

O último sorteio da Mega foi realizado no sábado passado, quando um apostador da cidade do Fundão, no Espírito Santo, levou para casa um prêmio de R$ 46.726.380,41.

Na faixa dos 5 acertos, 100 apostas foram premiadas com valores individuais de R$ 38.633,40.

Hoje tem também sorteio da Timemania

A Timemania pode pagar nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa.

Confira os números da Timemania desta terça-feira:

04, 10, 22, 23, 56, 66, 77

Time do Coração: 02 (Altos-PI)