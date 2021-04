Hoje (22) vai ao nos Estados Unidos mais um episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e embora diversos fãs especulem algumas hipóteses, a realidade da trama médica pode ser bastante diferente.

Meredith não vai morrer (pelo menos é o que parece)

Vamos conferir o vídeo promocional do episódio 17×13 e continuamos em seguida, combinado? (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Se você começou a assistir a season 17 da produção da ABC, possivelmente deve lembrar que há um episódio no qual Derek (Patrick Dempsey) diz para Meredith (Ellen Pompeo) que os dois só podem ficar juntos caso a médica de fato morresse e na promo que você acabou de assistir os dois aparecem abraçados, certo? Mas, isso significa que Grey deixará o mundo dos vivos?

Embora as suspeitas e teorias levantadas por alguns dos fanáticos reforcem esta ideia, a verdade é que isso possivelmente não deve acontecer e para te explicarmos melhor, separamos abaixo dois motivos:

1º: Esta teria que ser a última temporada da série para que de fato Meredith morresse, isso porque a trama leva o nome da da personagem, então não teria muito sentido continuar sem a sua protagonista;

2º: A produção ainda está em seu 13º episódio, ou seja, possivelmente não se sustentaria por outras longas exibições sem Grey.

Promo pode indicar momento final de casal

Se você reparou bem em outros detalhes da promo, deve recordar que há uma parte na qual Teddy (Kim Raver) diz que os exames de Grey apresentam uma ótima evolução, o que pode indicar que talvez este seja o momento final do casal.

Cabe ressaltar que a trama terá somente 16 episódios nesta temporada e que em boa parte dela, sua protagonista esteve desacordada, então, este seria o momento ideal para que ela despertasse e de fato pudesse se recuperar.

O que sabemos sobre a 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

A informação mais recente e que inclusive foi compartilhada pela produtora da série, Krista Vernoff, em entrevista, é de que o cenário parece mais tranquilo e que as negociações entre Pompeo e a ABC têm avançado com sinais positivos.

De toda forma, ciente de qualquer cenário, a showrunner revelou que tem trabalhado de maneira precavida e desenhado um desfecho que poderá ser aproveitado tanto caso de fato a série termine ou continue em uma possível 18ª temporada.

Para conferir tanto o episódio que será transmitido hoje, como as próximas exibições, é necessário aguardar o retorno do hiato da Sony, que é responsável pelas exibições da 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil. Confira abaixo todos os detalhes de quando isso acontecerá.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

