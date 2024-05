Mega-Sena sorteia R$ 30 milhões; confira os números deste sábado

Acumulada, a Mega-Sena pode fazer um novo milionário neste sábado, dia em que sorteia seu prêmio estimado em R$ 30 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas da Mega-Sena neste sábado, 18 de maio:

27, 45, 49, 53, 55, 59

SORTEIO DE QUINTA-FEIRA

Na quinta-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas quarenta e uma apostas acertaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 54.241,82; na faixa dos quatro acertos, 3.204 apostas ganharam, cada uma, R$ 991,57.

Hoje tem sorteio também da Mais Milionária

A Mais Milionária pode pagar neste sábado um dos maiores prêmios do ano entre todas as loterias. O apostador que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte pode levar para casa R$ 187 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mais Milionária são:

05, 10, 16, 28, 45, 49