Fora da cadeia, ex-jogador Dani Alves vai apostar na representação de atletas

Desde que deixou a cadeia, em Barcelona, pouca coisa se sabe da vida pessoal do ex-jogador brasileiro Dani Alves, que tem feito questão de manter sua rotina em segredo da imprensa e dos a amigos.

ANÚNCIO

O atleta conseguiu a liberdade provisória após pagar a uma fiança de um milhão de euros após ser condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. Como já havia comprido mais de um ano de prisão, a Justiça concedeu o direito ao ex-jogador de aguardar a sentença definitiva em Liberdade.

Fora da cadeia e ciente de que dificilmente retornará aos campos, Dani aposta em um novo negócio para reconstruir sua vida profissional, de acordo com informações do jornal La Vanguardia. A nova aposta do jogador, obviamente, está em um negócio que ele conhece muito bem, o futebol. Dani Alves investiu cerca de 30 mil euros para abrir uma agência de representação e gestão de direitos de atletas, em Barcelona. Ele aparece no contrato social como único dono.

Não é a primeira vez que ele tenta se aventurar no mundo empresarial do esporte. Anteriormente ele havia fundado a Flashforward Group, agência de representação de jogadores de futebol, e foi sócio da Cedro Esports, que atuava na gestão de direitos de imagem de atletas, entre outras, mas nos dois casos o negócio não foi para frente.

Dani possuía ainda, antes da pandemia, uma cadeia de restaurantes em Barcelona, a Alquimia Fogo, que também acabou quando começaram a proibir as empresas de abrirem as portas para conter a Covid.

Agora, com esse novo empreendimento, Dani Alves não só terá o papel de fazer a empresa andar como também de reabilitar sua imagem pública, duramente afetada por sua condenação de estupro, caso contrário nem todos os contatos que reuniu nessas décadas jogando no futebol europeu e na Seleção Brasileiras poderão ajudá-lo.