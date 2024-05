Da impressão 3D ao turismo espacial: os maiores marcos da Estação Espacial Internacional

O astronauta da NASA Frank Rubio fotografado com tomates cereja na Estação Espacial Internacional

A Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) é uma estrutura fora deste mundo. Literalmente, estamos falando de um local localizado a cerca de 408 quilômetros de distância da Terra, e que foi montado em 1998. Desde então, é um local que permite que astronautas e profissionais do espaço pesquisem e experimentem em diferentes áreas como astrofísica e biologia, aproveitando suas condições únicas de microgravidade. Tanto progresso foi feito nas últimas duas décadas que mais de 260 pessoas já pisaram nesta plataforma orbital até a data atual.

Durante este tempo, foram alcançados avanços incríveis, como as plantações de tomate em destaque na fotografia principal deste artigo. Por isso, queríamos parar e compartilhar alguns dos marcos mais importantes vividos no interior da Estação Espacial Internacional.

Pimentas colhidas na Estação Espacial Internacional (NASA)

Os principais marcos da Estação Espacial Internacional

Na sua terceira década de operação, a ISS continua a ser um epicentro para a pesquisa científica e demonstrações tecnológicas, com conquistas que beneficiam a Terra e aproximam a humanidade de futuras e melhores missões espaciais.

Foi em 20 de novembro de 1998 o dia em que tudo começou, mais precisamente quando o primeiro segmento da Estação Espacial Internacional foi enviado: o módulo de controle Zarya, lançado a bordo de um foguete russo e a partir do Cazaquistão. Posteriormente, esse módulo ajudou as espaçonaves Soyuz e Progress a chegarem até esse local no espaço.

Os primeiros a chegar? William Shepherd, astronauta estadunidense, e Yuri Gidzenko e Sergei Krikaliov, ambos de nacionalidade russa. Esse marco ocorreu em 2 de novembro de 2000, e durante 136 dias eles foram residentes da ISS no âmbito da chamada Expedição 1.

NASA Europa Press (NASA/Europa Press)

Avanços tecnológicos na ISS

Nos anos seguintes, a ISS nunca passou longos períodos sem habitantes. E durante esses ciclos, certamente aprendemos mais do que esperávamos encontrar. Por exemplo, um dos avanços mais notáveis na ISS foi a impressão 3D de um menisco de joelho humano, que foi realizada utilizando a Instalação de Biomanufatura da estação. Essa conquista fez parte do projeto BFF-Meniscus 2 e estabeleceu um precedente para futuras aplicações de biomanufatura em ambientes de microgravidade.

Outra conquista importante foi a produção de um gás quântico utilizando o Laboratório de Átomos Frios da estação, um experimento que envolveu dois tipos diferentes de átomos. Sua importância reside nas possibilidades de estudar as propriedades dos átomos de forma isolada, o que poderia revolucionar as tecnologias quânticas e ser uma contribuição para o desenvolvimento de dispositivos que vão desde telefones celulares até equipamentos médicos.

A Estação Espacial Internacional (ISS) contra o aquecimento global

Por outro lado, a Estação Espacial conquistou um lugar importante no monitoramento ambiental da Terra. Com instrumentos como o EMIT, é possível identificar emissões de gases de efeito estufa, incluindo metano, a partir do espaço. Algo que há 30 anos teríamos considerado impossível.

Também, utilizando dados do experimento ECOSTRESS, os cientistas descobriram que a fotossíntese das plantas começa a decair a temperaturas em torno de 46,7°C, uma informação valiosa dada a crescente ocorrência de temperaturas extremas em regiões tropicais.

E quanto à presença da humanidade na ISS?

E é que nesta plataforma não só chegaram profissionais consagrados da indústria aeroespacial. Antes de empresas como a Blue Origin ou a SpaceX começarem a explorar o turismo fora deste planeta, a ISS já tinha acolhido vários turistas espaciais entre 2001 e 2009. Claramente, esses pioneiros eram pessoas dispostas a pagar muito dinheiro para experimentar a vida em órbita, e por enquanto não é algo popularizado.

No entanto, a data limite de operação proposta pela NASA para a ISS é 2031, portanto, na próxima década esperam-se trabalhos para construir uma nova estrutura que continue o seu legado e também um momento para aproveitar a sua estrutura para descobrir ainda mais coisas e desenvolver novos projetos relacionados à microgravidade.