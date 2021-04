Nunca Grey’s Anatomy viveu um cenário de tantas incertezas e mistérios, isso é o que afirmou a atriz Camilla Luddington (Jo Wilson) em entrevista ao StyleCaster.

Embora a 17ª temporada da trama médica esteja se aproximando de seu fim, isso porque esta season terá somente 16 episódios e já foram exibidos 11, até o momento não foram revelados detalhes se o show da ABC ganhará continuação.

E qual o motivo disso?

Para quem está totalmente por fora, segundos informações compartilhadas, há um certo impasse no acordo entre o canal americano (ABC) e a protagonista da série, Ellen Pompeo (Meredith) sobre a renovação de seu contrato. O debate gira principalmente em torno de um aumento no valor da remuneração recebida pela atriz.

Mesmo a showrunner Krista Vernoff tendo comentado em uma entrevista recente que as negociações têm avançado apresentando sinais positivos, até o fechamento desta matéria (14/04/2021, às 12h30 – Horário de Brasília) não há nenhum detalhe sobre a confirmação da 18ª temporada.

“Estou planejando uma temporada e um final que pode funcionar como um final de temporada ou de série. Estou desenhando para as duas contingências e é difícil e não é o ideal. Não é onde eu gostaria que estivéssemos. Ou vai haver um encerramento ou vou construir algo que me permita ter um pouco de suspense e um fio para a próxima temporada”, comentou Vernoff.

Mas voltando à conversa com Luddington

Em sua entrevista ao StyleCaster, Camilla disse que é normal terem determinados mistérios sobre as renovações de temporadas, porém nada semelhante ao que vem acontecendo agora. “Estamos chegando muito perto de nosso final e ainda não sabemos. Isso parece muito, muito louco. Normalmente não é tão secreto, mas toda esta season foi muito secreta. Geralmente temos alguma ideia do nosso final, mas nenhum de nós sabe. É um grande segredo”, relatou.

A atriz aproveitou a oportunidade para reforçar o tema dos contratos, que é o que vem impactando a confirmação da 18ª temporada. “Eu sabia que muitos contratos estavam vencendo nesta temporada e sempre que isso acontece, você precisa de algumas coisas”, contou. Luddington ainda acrescentou: “Você precisa de uma retirada oficial dos estúdios e precisa de pessoas para assinar novamente, então eu sabia que seria uma daquelas coisas em que pareceria diferente nesta temporada”.

Mistérios vão além da renovação contratual

É isso mesmo! Não somente para os fãs, que foram surpreendidos com o retorno de personagens antigos, a trama também tem sido um mistério para os atores. Camilla revelou, por exemplo, que não sabia sobre a volta de Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e da Morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti). “Não fomos avisados ​​porque tudo estava escondido e ainda é”, disse a atriz.

Como seria o futuro ideal para Grey’s Anatomy?

Para a atriz que dá vida a personagem Jo Wilson, a trama deveria ganhar continuação, principalmente para ter a oportunidade possivelmente de relatar como seria um cenário pós-Covid-19. “Acho que seria ótimo para nós estarmos no bar do Jo na próxima temporada e mostrar como é a vida depois do Coronavírus. Mas essas decisões obviamente não dependem de mim, então eu só tenho que esperar com todos os outros para descobrir”.

Onde assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy no Brasil?

Enquanto a nova season do show da ABC não é confirmada, os fãs da série podem aproveitar a oportunidade para conferir a atual temporada. Mas calma, a Sony, que é responsável pela transmissão dos episódios no Brasil anunciou um hiato e tem retorno em 4 de maio de 2021.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

E importante, o drama médico retornará com o episódio 17×07, ou seja, para assistir desde a primeira exibição, será necessário aguardar o lançamento em plataformas de streaming, algo que ainda não há nenhuma previsão para ocorrer.

Atenção! Caso queira conferir as transmissões na Sony, é necessário ter um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação. (Com Showbiz CheatSheet)

