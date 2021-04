Embora o episódio 17×13 de Grey’s Anatomy que foi transmitido ontem (22) tenha sido bastante decisivo, a promo da exibição 17×14 pode indicar detalhes do futuro da série e de como a trama tem planejado os próximos acontecimentos.

Importante! Este texto pode conter spoilers de exibições que não foram transmitidas no Brasil. Portanto, só siga a leitura caso queira ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Grey’s Anatomy planeja acabar com mais um casal

Se você já assistiu todas as temporadas da produção da ABC, possivelmente há de concordar que Grey’s Anatomy tem dois talentos especiais: matar personagens queridos e acabar com casais que são amados pelos fãs. Mas antes de continuarmos a nossa discussão, queremos te convidar a conferir a promo da nova exibição. (Não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução).

Como era esperado, Jackson (Jesse Williams) vai atrás de April (Sarah Drew) no episódio 17×14 e assim que a vê, passa um filme em sua mente com todos os bons (e insanos) momentos que viveram quando estavam juntos.

Embora Kepner tenha deixado a série casada e aparentemente feliz, há quem acredite que os produtores estejam mexendo os pauzinhos para que o shipp Japril volte a existir.

E então, é o fim de Jackson em Grey’s Anatomy?

Se você costuma acompanhar as discussões dos bastidores e teorias dos fãs, possivelmente deve lembrar que antes mesmo da 17ª temporada começar, algumas pessoas acreditavam que este poderia ser o ciclo final de Avery. E mesmo não havendo nenhuma confirmação, algumas alternativas possíveis para o personagem, segundo os fanáticos são:

Jackson encontra April e de alguma forma eles ficam juntos, fazendo assim com que o médico deixe a série. O que resultaria no fim do casamento de April ;

; O personagem encontra April e a atriz volta para o elenco fixo;

Avery encontra Kepner, porém será somente uma aparição da médica, semelhante ao que aconteceu com outras personagens que estiveram na “praia”.

Vale lembrar que estas são apenas teorias e que para ver o que de fato acontecerá, será necessário aguardar o próximo episódio.

Série anuncia novo hiato

É isso mesmo! Caso tenha reparado bem, no fim do vídeo promocional há uma mensagem que diz que Grey’s Anatomy fará mais um hiato, o segundo, após a pausa anunciada no fim do ano passado.

Cabe recordar que Grey’s Anatomy terá somente mais 3 episódios, ou seja, a atual season contará com apenas 16 exibições. A decisão foi anunciada no decorrer da temporada que está em andamento e tem o objetivo de garantir a saúde dos artistas e funcionários que trabalham no show médico.

17ª temporada no Brasil

Ao que sabemos até agora, a Sony, que é responsável pela transmissão da 17ª temporada no Brasil, terá somente um hiato e retornará em 4 de maio de 2021, com o 7º episódio que ALERTA DE SPOILER é marcado pela morte de DeLuca.

Fique esperto! Para conferir as exibições neste canal televisivo é preciso ter um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação.

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

