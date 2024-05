Quem precisa de academia? 5 aplicativos de Android para manter-se em forma caminhando

Hoje em dia, a tecnologia oferece diferentes opções para levar um estilo de vida saudável. Por exemplo, existem aplicativos móveis que fornecem rotinas personalizadas de exercícios, assim como aqueles que ajudam a acompanhar nossa alimentação ou progresso físico. Há também os que se destacam por compartilhar conquistas e competir com amigos, socializando o desejo por uma vida mais saudável. E para aqueles que buscam fazer exercícios moderados, porém eficazes, existem aplicativos criados para controlar suas caminhadas e fornecer todas as informações necessárias para que você possa monitorar seu progresso.

Por isso, neste artigo destacamos as cinco melhores aplicações para Android e disponíveis na Play Store criadas para simplificar a forma como nos mantemos em forma sem a necessidade de academias ou de um treinador.

Contadores de passos e calorias

Para ter um aplicativo aliado durante suas horas de exercícios de baixa intensidade, a primeira coisa que você precisará é de um telefone celular com internet e, no caso deste ranking, com sistema operacional Android.

E é que lá podemos encontrar aplicativos como Google Fit, um aplicativo amplamente reconhecido por sua interface intuitiva e por oferecer um acompanhamento completo de sua atividade física. Assim, essa ferramenta permite estabelecer metas diárias, obter Pontos Cardíacos para a saúde cardiovascular e analisar suas caminhadas. O melhor? Não requer conexão com a Internet, o que a torna acessível em qualquer lugar.

Uma opção similar é Podômetro, que foi projetada para usar o sensor do celular para contar seus passos e calorias queimadas sem a necessidade de GPS, o que é uma vantagem quando se trata de economizar bateria. Além disso, é gratuita - embora tenha opções de compra dentro do aplicativo - e intuitiva, destacando-se como uma ferramenta simples e eficaz.

Outro aplicativo para os amantes de exercícios ao ar livre é o Sportractive, que oferece um acompanhamento detalhado de cada caminhada e personalização da interface para mostrar os dados que mais importam para você. Além disso, o aplicativo móvel inclui funções como alertas de voz e rastreamento de medidas corporais, e está disponível gratuitamente, embora, assim como o anterior, tenha opções pagas.

E se o seu interesse é competir ou compartilhar seus progressos com a comunidade, o RunKeeper é a opção. É um aplicativo com milhões de usuários que o utilizam para acompanhar suas caminhadas e compartilhar treinos, conquistas e fotos com outras pessoas, promovendo uma experiência muito mais social.

Por último, não poderíamos deixar de fora deste ranking um aplicativo especialmente projetado para aqueles que procuram perder alguns quilos: o aplicativo Caminhar para Perder Peso. Esta plataforma gratuita oferece um plano de treinamento de 3 meses em que você precisará caminhar de 3 a 7 dias por semana, dependendo do nível de dificuldade que você escolher. Também fornece um guia de áudio em cada sessão e permite controlar a música diretamente do aplicativo.

No entanto, esses aplicativos são um bom aliado para controlar sua atividade física e melhorar sua saúde e bem-estar em geral. No entanto, nada substitui um médico ou um especialista, portanto seu uso deve ser com cautela e entendendo seus limites.