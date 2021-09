Vídeo surpreendente registra momento em que puma se esconde para observar corredor; assista

Se perguntássemos sobre possíveis situações inusitadas que poderiam acontecer durante uma corrida matinal, quais seriam suas apostas? Caso tenha ficado curioso sobre este questionamento, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore traz um exemplo disso.

No registro, que viralizou e soma mais de 420 mil visualizações em menos de um dia, é possível acompanhar o momento em que um puma identifica um homem, cuja identidade não foi revelada, que está praticando sua corrida na cidade de Ojai, na Califórnia, Estados Unidos, e então resolve se esconder para observá-lo, e claro, se proteger.

Como se pode conferir ao analisar as imagens, o sujeito segue tranquilo com seu exercício, sem perceber a presença do felino.

Fique ligado! Embora esta situação seja diferente, caso se depare em algum momento com um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção para que o acolham e direcionem para o recinto adequado.

Lembre-se de nunca tentar se aproximar ou capturar uma espécie selvagem sozinho, para assim evitar acidentes graves ou até mesmo fatais.

Assim sendo, veja a seguir o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

