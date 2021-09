Vídeo registra ataque conjunto de crocodilos contra grupo de impalas que atravessava rio; assista

Quando pensamos em vida selvagem, para os predadores existem momentos que são cruciais e oportunos para garantir seus alimentos. E caso esteja curioso sobre este comentário, um vídeo divulgado por um usuário do Instagram traz um exemplo claro disso.

Na gravação, que repercutiu entre os internautas, é possível conferir o momento em que um grupo de impalas tenta atravessar um rio e então são surpreendidas por crocodilos que aproveitam a oportunidade para garantir a sua refeição.

Como se pode ver ao analisar as imagens, todos os antílopes foram devorados.

Outro ponto que chama a atenção nas imagens, é que mesmo presenciando o ataque, outras impalas entram no rio e também são devoradas pelos répteis.

Vídeo é apenas registro da vida selvagem

É isso aí! Como alertado em outras oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um retrato da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

