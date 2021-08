Vídeo surpreendente mostra ataque de leoa contra zebra que termina de maneira inusitada; assista

Em um cenário com uma zebra e uma leoa, quem você acredita que ganha este embate? Sobre esta pergunta, embora muitos possivelmente apostem na felina, um vídeo compartilhado no Instagram mostra que o contrário também é possível, porém, claro, com um detalhe extra. Vamos entender melhor?

Para quem ficou curioso, na gravação, que repercutiu entre os internautas, é possível ver que a leoa ataca a zebra e já estava inclusive com ela presa em sua boca, o que facilmente lhe daria a vitória neste ataque. Contudo, poucos segundos depois, outra zebra entra em cena e ajuda a sua companheira a escapar de se tornar a próxima refeição da felina.

Assim sendo, como se pode acompanhar nas imagens, desta vez, a leoa não levou a melhor.

Gravação é apenas um registro da vida selvagem

É isso aí! Sabemos que as imagens podem ser consideradas fortes por alguns, porém como alertado em outras oportunidades, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies precisam se comportar para assegurar a sua sobrevivência.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

