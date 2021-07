Vídeo registra momento em que grupo de zebras tenta atravessar rio e sofre ataque brutal de crocodilos; assista

Você possivelmente deve se perguntar o motivo de um grupo de zebras tentar atravessar um rio que tem aparentemente diversos crocodilos, não é mesmo? Mas antes de compartilharmos qualquer detalhe sobre o vídeo que foi divulgado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, queremos te explicar melhor sobre este tema, ok?

Migração de animais

Aos que desconhecem, a migração de animais é algo bastante comum nas mais diversas espécies, e além de ocorrer por instinto, elas têm como objetivo a busca por melhores condições climáticas e oportunidades de comida. [Continua depois dos destaques abaixo].

Você pode se interessar por:

Sobre o vídeo do Instagram

Com mais de 30 mil visualizações em apenas uma hora de publicada, a gravação mostra o momento em que um grupo de zebras tenta atravessar um rio e uma delas até tenta, porém não consegue escapar do ataque de um crocodilo, que conta com a ajuda de outros répteis para garantir a sua refeição.

Gravação é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como reforçado em outras oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência.

E então, quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?