Em vídeo surpreendente, grupo é registrado fazendo carinho em crocodilo; assista

Este é o típico vídeo com uma iniciativa que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal. Se você está se perguntando o motivo, uma gravação compartilhada no Instagram pela usuária @fitryni_ mostra algumas pessoas acariciando um crocodilo.

Na gravação, que tem repercutido, é possível ver como o grupo vai fazendo carinho, mesmo que levemente, no réptil.

Ao analisar as imagens, logo no início do vídeo, pode-se notar que ao tentar acariciar o crocodilo, o animal abre sua boca, o que facilmente poderia resultar em um acidente.

Na legenda da publicação, parte do texto compartilhado diz: “De alguma forma o medo começou a desaparecer”.

Fique atento e se proteja!

Lembre-se que caso aviste uma espécie selvagem em alguma situação, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

