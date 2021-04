Em um cenário de um vídeo com um embate entre um gato e 7 cachorros, quem você acredita que vence? Até pela quantidade de animais, sua resposta possivelmente seria os doguinhos, não é mesmo?

Compartilhada recentemente por um canal do YouTube, uma gravação de uma câmera de segurança de uma cidade na Rússia mostra com um felino saiu ileso do ataque de sete cachorros.

No vídeo, a princípio, o gatinho aparece se escondendo debaixo do carro, tendo neste momento somente dois animais o rodeando. A situação fica um pouco mais tensa uma vez que chegam outros cachorros e começam a investir contra o veículo para capturar o felino.

Encurralado por 7 animais, o gatinho corre e sobe em um banco e começa a usar suas patas e garras para se proteger, até que aparentemente os cachorros desistem do ataque.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Os internautas ficaram surpresos com a situação e deixaram diversos comentários, dentre eles:

“Gatos em outros países: eles dormem e caçam ratos. Gatos na Rússia: ele enfrenta 7 cães ao mesmo tempo e sai invicto”;

“Os cachorros: ‘Aquele cara é maluco, temos que sair’”;

“Aquele gatinho é um bravo, que bom que ele saiu bem do problema”.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

