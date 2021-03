Milhares de aranhas invadem cidade e moradores entram em pânico; assista

Mais um caso que repercutiu recentemente na internet foi registrado em uma cidade da Austrália. Desta vez, milhares de aranhas foram flagradas, após fugirem de suas casas para escapar de inundações no estado de Nova Gales do Sul.

No YouTube, um vídeo compartilhado mostra justamente esta situação, na qual é possível avistar as aranhas circulando livremente.

E não somente aos internautas, a gravação deixou diversas pessoas impactadas com o fato que presenciaram. Em entrevista ao The Guardian Australia, Matt Lovenfosse contou que teve a casa invadida pelas aranhas. “Elas subiram nas casas, nas cercas e em tudo que encontraram pela frente”. Ele ainda complementou, dizendo que outros animais também foram avistados: “Quando a água sobe, as cobras sobem nas árvores”.

Veja também estes outros vídeos:

De acordo com Dieter Hochuli, que é professor da Universidade de Sydney, as aranhas sempre estiveram no local, porém não eram tão perceptíveis, como neste fato que ocorreu recentemente e que está repercuntindo nas redes.

Adote todos os cuidados necessários e se proteja!

Vale ressaltar que embora casos semelhantes não sejam frequentes no Brasil, caso se depare com algum animal deste tipo, é importante não se aproximar ou tentar capturá-lo e acionar o serviço de proteção, que se encarregará e tomará todas as precauções necessárias.

E agora, ficou curioso e quer ver como foi esta situação? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

Você pode se interessar por estes conteúdos: