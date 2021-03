Em vídeo revoltante, banhistas são flagrados torturando tubarão até a morte

Um caso considerado revoltante aconteceu no último domingo (14) na praia do Balbino, localizado no estado do Ceará. Em um vídeo divulgado nas redes, banhistas são flagrados torturando um tubarão até a morte.

De acordo com informações compartilhadas, o animal nadava próximo à areia, quando um grupo de pessoas resolveu retirá-lo da água.

No vídeo, é possível ver que além de agressões com chutes, pessoas chegam a colocar uma madeira na boca do tubarão. Em outra gravação, o animal aparece sendo arrastado pela faixa de areia.

Ao que se sabe, a polícia já foi acionada e está investigando o caso. (Com Mais Goiás).

Vamos compartilhar abaixo ambas as gravações, mas reforçamos que são imagens fortes.