Vídeo mostra ataque brutal de grupo de cães selvagens a antílope; veja

Um vídeo divulgado hoje (16) pelo canal do YouTube Kruger Sightings traz imagens que para muitos podem ser sensíveis, mas como já sinalizado em outros conteúdos, nada mais é do que um retrato do que como funciona o reino animal.

Nesta oportunidade, a gravação mostra um ataque considerado brutal de um grupo de cães selvagens a um antílope.

No vídeo, é possível ver que o animal tenta de todas as formas escapar do grupo de animais, mas devido a intensidade e os ataques reiterados, o bushbuck, que é uma espécie de antílope, acaba morrendo e se tornando a refeição do dia.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.