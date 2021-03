Vídeo surpreendente mostra como homem controla enorme crocodilo apenas com as mãos; assista

Não repita isso em casa, essa é a principal orientação que deixamos quando se trata de um vídeo que envolve animais selvagens e principalmente um crocodilo.

Para quem está curioso, uma gravação divulgada este mês pelo influenciador Matt Wright mostra como ele faz para controlar um crocodilo usando apenas as mãos.

No vídeo, pode-se notar como ele consegue tocar o réptil sem grandes complicações, embora o crocodilo tenha tentado mordê-lo algumas vezes.

Veja também:

As imagens surpreenderam os internautas, alguns deixando comentários como: “Isso é tão louco de assistir, cara. É louco como eles confiam em você, enquanto meio que tentam se defender ao mesmo tempo”.

Em sua conta do Instagram, Matt possui um feed extenso, com várias gravações em que se relaciona com crocodilos.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado.