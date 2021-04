No reino animal vale tudo ou quase tudo para sobreviver, até ficar escondido em cima de um galho de árvore para capturar uma presa. Você já parou para imaginar um vídeo com esta cena?

Se a sua resposta à pergunta anterior é não, um vídeo compartilhado no TikTok pelo usuário @latestsightings traz justamente este registro, no qual cautelosamente um leopardo caminha em cima de um galho, se preparando para garantir a sua refeição do dia.

Na gravação, que já soma mais de 1 milhão de visualizações desde a data em que foi publicada, é possível ver que após dar um salto certeiro com seu ataque, outros animais saem correndo no fundo, com medo de se tornarem também opções do cardápio do felino.

Nesta oportunidade, a presa, que foi capturada e que conforme se vê nas imagens sai arrastada pelo leopardo, era um bode.

Internautas comentaram o vídeo

Junto com os views, os internautas aproveitaram para deixar suas impressões sobre a gravação, rendendo comentários do tipo:

“Imagine ver isso. Incrível!”;

“O leopardo é mais forte, inteligente e rápido”;

“Vocês viram outros animais correndo atrás das árvores?”.

Retrato da vida selvagem

Como já sinalizado em outras oportunidades, vale reforçar que este é apenas um retrato da vida selvagem. Assim sendo, embora as imagens sejam fortes para alguns, elas são registros de atitudes que os animais precisam adotar para sobreviver.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok:

