Divulgado recentemente pelo canal do do YouTube Swns, um vídeo registra um momento de tensão vivido por um grupo que praticava remo na costa de Torquay, no Reino Unido. Se você está se questionando sobre o que aconteceu, nesta oportunidade, as pessoas que estavam no local ficaram cara a cara com um enorme tubarão-frade.

Na gravação, é possível ver que 5 indivíduos são guiados pelo instrutor Owin Wong, de 18 anos, quando são surpreendidos pelo animal que está a poucos metros de distância. A situação fica ainda mais tensa, quando o tubarão nada aparentemente em direção à uma das pessoas que praticava remo.

Embora o susto, o instrutor pediu para que o grupo se mantivesse calmo. Em entrevista, Wong esclareceu o motivo: “Tenho interesse em vida selvagem. Os tubarões-frade não são predadores, então a primeira coisa que fiz foi garantir aos remadores que não era nada sério, para manter a calma e aproveitar o momento”, relatou.

Ao que se pode notar, de fato, ninguém ficou ferido ou sofreu algum ataque, mesmo com a aproximação do animal.

Por que o tubarão estava na superfície?

De acordo com detalhes compartilhados pelo Royal National Lifeboat Institution, os tubarões-frade nadam frequentemente nas superfícies e com as bocas abertas para garantir assim as suas presas.

A instituição explicou mais sobre o animal: “É o maior peixe das águas britânicas, os tubarões-frade geralmente medem até 28 pés e pesam 9 mil quilos. No entanto, não há necessidade de pânico, seu principal alimento é o plâncton e eles não incomodam os humanos”.

Por fim, está curioso para ver como tudo ocorreu? Então confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link). (Com Heraldo de México).

