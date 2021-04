Compartilhado recentemente pelo canal do YouTube Sputnik Brasil, um vídeo registrado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, traz mais um retrato da vida selvagem. Se você está curioso para saber o que aconteceu, a gravação mostra o enfrentamento entre um grupo de elefantes e um leopardo que queria beber água em um rio.

No vídeo, é possível ver que o felino vai se aproximando tranquilamente, na tentativa de matar sua sede, porém é surpreendido por um dos elefantes. Ambos tentam se impor, emitindo altos sons, contudo, ao que se pode notar, o animal que estava em bando acaba levando a melhor neste caso.

Embora a gravação tenha surpreendido diversos internautas, o desfecho dela era na verdade bastante previsível, visto o tamanho do elefante e da quantidade da mesma espécie que o acompanhava.

Internautas reagiram ao vídeo

Além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens do tipo:

“Esse elefante nunca mais vai poder andar sozinho na selva”;

“Nem um leão mata o elefante. O elefante e o rinoceronte são os donos da savana”;

“Esse vídeo está bárbaro! Dá-lhe elefante e espanta esse leopardo”.

Mas e então, está curioso para ver o que aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

