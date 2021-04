Um vídeo registrado recentemente na cidade de Mishan, na China, e que foi compartilhado pelo site Live Leak, mostra um momento de desespero vivido por um casal que estava dentro de um veículo e que foi atacado por um tigre.

Na gravação, é possível ver que eles estão com o carro parado, quando notam que o felino vem em sua direção. Desesperado, o homem começa a gritar: “Corra rápido”. Eles até conseguem deixar o local, porém ao que se pode notar, o animal ainda conseguiu alcançá-los e romper a janela do veículo.

Ainda no mesmo vídeo, pode-se conferir outro momento no qual o felino é registrado correndo atrás de uma pessoa. Por sorte, embora a tenha derrubado, ao que é possível notar, ele segue o seu caminho e desiste do ataque contra o indivíduo.

Sobre o último caso, segundo revelado pelo Live Leak, o homem não sofreu nenhum ferimento grave e está fora de risco. Em relação ao animal, ele foi capturado pela polícia local, que utilizou uma arma com tranquilizante, e foi direcionado para um centro onde passará por exames.

Com dois dias de publicada, a gravação tem surpreendido os internautas e já ultrapassa as 60 mil visualizações. Quer ver como tudo aconteceu? Confira abaixo o vídeo divulgado na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

