Compartilhado há 3 dias no Instagram pelo perfil The Reall_Nature Page, um vídeo já soma mais de 300 milhões de visualizações. Para quem está se questionando o que aconteceu, a gravação mostra o momento no qual um homem, morador da Carolina do Norte, Estados Unidos, enfrenta um lince que atacou sua esposa.

Nas imagens, que tem repercutido na internet, é possível ver como tudo ocorre. Confira abaixo um resumo:

Para começar, um homem, cuja identidade não foi revelada, aparece dando bom dia para uma pessoa que passa pelo local;

Do outro lado da imagem está a esposa do indivíduo que carrega uma caixa de transporte, possivelmente com um pet. O fato começa a se intensificar quando é possível escutar os gritos da mulher, que é surpreendida e atacada por um lince (uma espécie de felino), agarrando-a pelas costas;

Em um ato de desespero e também de fúria, pode-se ver ainda que o homem pega o animal pelo pescoço e o arremessa. É possível escutá-lo dizer: “Vou atirar nesse infeliz!” É um lince! Ele atacou minha esposa”;

Por fim, o lince escapa por debaixo do veículo e acaba fugindo do local. Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento.

Veja também mais um vídeo:

Internautas também reagiram à gravação

Além das 300 mil visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para comentar o que acharam desta situação. Veja abaixo algumas das mensagens compartilhadas:

“Eu absolutamente amo como ele fez a transição de um marido amigável da vizinhança para protegido pela minha família”;

“O que a pessoa que perseguia o lince fazia?”.

Está curioso para ver como tudo ocorreu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?