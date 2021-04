Se você gosta de registros da vida marinha, um vídeo divulgado recentemente no Twitter traz uma situação que deixou diversos internautas impressionados. Gravado em Trinidad, as imagens mostram um tubarão nadando pouco acima de uma arraia-manta.

O que chama bastante atenção no vídeo, é que a arraia, considerada por muitos como gigante, está praticamente na superfície da água e mesmo assim o tubarão resolve seguir com seu trajeto.

Embora algumas pessoas possam ficar apreensivas com a cena, de acordo com detalhes levantados, as arraias-manta não possuem espinhos, além de serem animais tranquilos, o que faz com que não ofereçam riscos aos seres humanos.

Veja também estas sugestões:

Internautas reagiram ao vídeo

Além das mais de 500 mil visualizações em pouco tempo de publicada, a gravação rendeu diversos comentários, dentre eles:

“ O tubarão ali tem uns 2,5 metros no mínimo. Imagine o tamanho dessa arraia”;

“Parece um morcegão aquático”;

“Olha o tamanho do tubarão comparado com a arraia”;

“Eu já vi uma arraia assim, só que ela era cinza e tinha dois desses menores, um em cada “bochecha” dela. Ela passou pertinho assim da plataforma. Muito fofo”;

“Às vezes eu fico com medo do que a gente ainda não encontrou no oceano”.

Está curioso para ver esse registro? Então assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Enorme Manta oceânica é vista perto de Trinidad, com um tubarão ao lado pic.twitter.com/YWtlT4CidQ — parece mentira mas não é (@naomentiu) April 16, 2021

O que acha de assistir mais um vídeo?