Compartilhado no YouTube pelo canal Flo Bert, um vídeo já superou as 400 mil visualizações após registrar nas Ilhas Fiji um momento de desespero no qual um tubarão de aproximadamente 5 metros tenta morder a cabeça de um mergulhador.

Na gravação, é possível ver que o indivíduo, cuja identidade não foi revelada, está junto de outras pessoas, observando os peixes, quando é surpreendido por um enorme tubarão que tenta abocanhá-lo. Por sorte, outra pessoa que aparece nas imagens desvia o animal com uma barra de ferro.

Embora o susto, no fim do vídeo, pode-se ver que o homem ainda se arrisca e apoia no tubarão, seguindo por uma pequena distância. Ao que é possível perceber, ninguém ficou ferido.

Veja também estas sugestões:

Internautas reagiram ao vídeo

Além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para deixar suas impressões sobre este caso. Confira abaixo algumas das mensagens compartilhadas:

“Independentemente da intenção do tubarão, isso poderia ter terminado muito mal”;

“Ele estava realmente olhando para as mandíbulas da morte”;

“Ele provavelmente teria morrido se não fosse pela reação rápida de seu amigo”;

“Esse tubarão estava com os olhos revirados. Ele estava prestes a provar o buffet!”;

“Isso é literalmente uma filmagem da vida real do que meus pesadelos consistem. Eu amo tubarões, mas eles são terríveis”.

Ficou curioso para ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Que tal assistir mais um vídeo?