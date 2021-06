Vídeo: Mulher é flagrada escondendo comida em festa para levar embora; assista

Ir a uma festa e levar um pedacinho de bolo ou até mesmo algumas balas de coco embora é algo totalmente comum, não é mesmo? Agora, o que você acha da ideia de participar de uma celebração e levar uma vasilha para garantir umas “comidinhas extras”? Se você ficou curioso, um vídeo compartilhado recentemente no TikTok pelo usuário @chocoale22 traz um exemplo deste tipo.

Na gravação, que já soma mais de 5,2 milhões de visualizações, é possível ver como a mulher, cuja identidade não foi revelada, guarda alguns itens em um recipiente.

O grande ponto e que chama bastante a atenção no registro é quando ela descobre que está sendo gravada.

Junto com o vídeo, @chocoale2 brincou com a situação e escreveu: “Se não for para me gravar assim, melhor nem me convidar”.

Os internautas também entraram na brincadeira e deixaram mensagens como:

“Tem gente que não gosta de comer em festa e prefere levar”;

“Minha tia é como aquela senhora”;

“Isso acontece com frequência na minha cidade”.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

