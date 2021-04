Principalmente para os pets que ficam quase todos os instantes em casa e não costumam sair para passeios frequentes, fazer uma visita ao veterinário pode ser um grande desafio. Isso acontece, pois o ambiente domiciliar é uma espécie de zona de refúgio para os animais.

Mas além do desafio de tirá-lo de casa, é totalmente importante que o profissional veterinário que irá atendê-lo adote todos os cuidados para que o seu pet se sinta o mais confortável e seguro possível.

Recentemente, um vídeo que começou a circular nas redes e também foi divulgado no YouTube mostra uma veterinária que foi flagrada dançando com um cachorrinho, com direito a abraços e beijinhos.

Não há detalhes sobre o local em que o fato ocorreu, nem em relação à identidade da funcionária, mas a gravação demonstra todo o fato e mostra o amor da veterinária pelo seu trabalho e pet.

Se você é do tipo que ama um registro de animais fofinhos, se prepare, pois este vídeo da internet mostra um momento de uma grande “explosão de fofura”.

Assim sendo, ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo à gravação.

