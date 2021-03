Restaurante resgata e ‘contrata’ dupla fofinha de cachorros; com direito a crachá e tudo mais

Uma dupla de cachorros ganhou as páginas de diversos sites de notícias e redes sociais recentemente. Costilla e Adobada, como foram nomeados os pets, não só foram resgatados, como se “tornaram” os mais novos colaboradores do restaurante Rancheros del Sur, localizado no México.

Segundo informações compartilhadas, ambos os animais se encontravam em situação de rua quando foram encontrados e resgatados pela equipe do restaurante.

Sucesso com os clientes, os dois cachorrinhos ajudam não só a atrair novos consumidores, mas também a fazer a segurança do local.

Leia também:

Para demonstrar como fazem parte do time, Costilla e Adobada tem até crachá de identificação. Em uma publicação feita nas redes sociais do restaurante, o texto reforça que ambos os doguinhos são bastante amigáveis.

E você, o que acha desta ideia?