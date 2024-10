“A cidade está chorando e eu choro junto”, diz Eduardo Leite sobre tragédia envolvendo atletas de Pelotas (RS)

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, lamentou nesta terça-feira (22) o acidente ocorrido no Paraná envolvendo as vítimas gaúchas. Em seu discurso ao comparecer no velório, disse:

“Esse projeto nós criamos quando eu era prefeito, eu acompanhei o nascimento, a evolução e a gente vibrava a cada medalha que era conquistada”, falou, mencionando o projeto que envolvia os atletas de Pelotas (RS).

Uma carreta que carregava contêineres tombou sobre uma van que transportava atletas de uma equipe de remo de Pelotas, do Rio Grande do Sul, na noite de domingo (20), na rodovia BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Nove pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros: sete atletas adolescentes, o treinador e o motorista da van.

“Nossos meninos e meninas foram para o campeonato latino americano, ganharam, trouxeram medalhas para casa, foram para campeonato nacional, a gente já estava na expectativa de ter atleta olímpico forjado nesse projeto, na nossa cidade”, continuou.

Segundo o governador do RS, “a cidade está chorando” com o ocorrido.

“Quando a gente vibra com cada conquista e se depara com uma tristeza imensa, é a força inversa do que a gente buscou nesse projeto, é para fazer as pessoas sorrirem e se alegrarem e hoje infelizmente as pessoas estão chorando, as famílias, a cidade está chorando e eu choro junto, é muito difícil”, lamentou.

