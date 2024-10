Equipe médica compartilha decisão sobre Lula após presidente bater a cabeça em queda no banheiro

Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma avaliação médica após sofrer uma queda no banheiro do Alvorada, no último sábado (19). Nesta terça-feira (22), a equipe médica do Hospital Sírio Libanês, onde foi atendido, compartilhou atualizações sobre o estado do líder político.

Segundo uma nota divulgada pelos médicos, Lula “está estável”, além de contar com a possibilidade de retornar às atividades cotidianas. No entanto, não foi especificado se há algum tipo de limitação nos compromissos do presidente que possam comprometer sua recuperação.

O presidente, que retornou ao Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira (22), deverá passar por um novo exame em 72 duas horas.

Confira a nota compartilhada pela equipe médica:

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para reavaliação. O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72 horas. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho.”

Lula classifica acidente em telefonema

Lula sobre seu acidente do último sábado (19), nesta segunda-feira (21), o classificando como “grave”.

A fala do presidente aconteceu durante uma ligação com o candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano (PT). O diálogo foi publicado nas redes sociais, com Lula dizendo que levará de três a quatro dias para a equipe médica saber das consequências da batida.

“Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?”, diz o presidente durante a conversa.