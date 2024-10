Eleição em SP: Boulos está 10 pontos na frente de Nunes em rejeição, diz Paraná Pesquisa

Se o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a pesquisa em intenções de voto para o segundo turno das eleições em São Paulo, seu oponente, Guilherme Boulos, está pelo menos 10 pontos percentuais à sua frente no quesito “rejeição eleitoral”, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisa.

ANÚNCIO

De acordo com o levantamento do Instituto, 48,1% dos entrevistados disse que não votariam em Boulos para comandar a Prefeitura de São Paulo, contra 37,3% que se manifestaram contra o atual prefeito Ricardo Nunes.

Os dados mostram pouca diferença em relação à rejeição detectada na última pesquisa, quando Boulos marcou 48,8% e Nunes, 36,1%.

LEIA TAMBÉM:

No quesito ‘voto convicto’, onde a pesquisa pergunta em quem, com certeza, o eleitor votaria nestas eleições, Nunes marcou 38,2% e Boulos 33,7%, segundo a pesquisa.

O levantamento do Parana Pesquisa ouviu 1,5 mil eleitores entre 18 e 21 de outubro e tem margem de erro de 2,6 ponto percentual para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi cadastrada no TSE sob número 05509/2024.