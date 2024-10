Eleição em SP: Paraná Pesquisa mostra Nunes com 12 pontos de dianteira sobre Boulos

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná Pesquisa mostra que o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) continua com uma dianteira folgada em relação a seu adversário, o deputado Guilherme Boulos (Psol), com cerca de 12 pontos percentuais de diferença.

De acordo com a pesquisa, Nunes marca 51,7% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 39,6% do eleitorado. O número de votos brancos e nulos juntos soma 5,3% e apenas 3,4% disseram que não sabiam ou não responderam à pesquisa.

A variação nas intenções de voto desde a última pesquisa do instituto mostra uma variação de 1% na diferença entre os candidatos. Nunes caiu 0,6 ponto percentual e Boulos subiu 0,4 ponto percentual, uma margem de crescimento muito distante daquela que o candidato do Psol necessita para virar o jogo a cinco dias do segundo turno das eleições para Prefeito na cidade de São Paulo.

Neste tipo de pesquisa, chamada de Pesquisa Estimulada, o nome dos candidatos é apresentado ao eleitor para que eles façam a escolha.

No total, foram ouvidos 1,5 mil eleitores entre os dias 18 e 21 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é e 95%.

A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e está registrada na Justiça Eleitoral com número SP-05509/2024.